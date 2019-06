Joseph Blatter, ex presidente della Fifa, ha parlato a L'Equipe in Francia del fermo di Michel Platini, ex giocatore della Juventus e presidente dell'Uefa, con l'accusa di corruzione: "Per me è una grande sorpresa. Se la giustizia francese volesse sentirmi, sono a disposizione. Così come resto a disposizione dei giudici svizzeri, tedeschi e americani. Posso solo ripetere ciò che ho già detto. Platini mi ha chiamato dicendomi che aveva avuto un colloquio all’Eliseo con Nicolas Sarkozy il 23 novembre del 2010, nove giorni prima del voto per l’assegnazione del Mondiale 2022, e, inoltre, che lui e i suoi amici avrebbero potuto votare per il Qatar a causa degli interessi economici nazionali. Gli ho domandato se Sarkozy lo avesse costretto ma mi ha risposto di no. E’ andata così: i quattro voti portati da Michel hanno fatto pendere la bilancia e gli Stati Uniti sono stati battuti".