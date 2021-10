L’ex presidente della Fifa,parla in un documentario in uscita prossimamente su Discovery+, di cui Repubblica dà alcune anticipazioni.IL QATAR E LA CORRUZIONE - "Il Qatar ha pagato tangenti per ospitare i Mondiali? Non lo so, non l’ho visto. Ma per ottenere la Coppa del Mondo tutto è possibile».INFANTINO - "Sono in pace con me stesso e con il mondo, ma non con il mio successore. Si è rivoltato contro di me, è stato ingiusto".PLATINI E SARKOZY - "Una settimana prima dell’assegnazione mi chiamò Michel disse che gli era stato chiesto di votare per il Qatar. Avrebbe dovuto dire di no al suo presidente. Avrebbe fatto qualcosa di buono per il mondo, non per un solo Paese".