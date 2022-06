E' iniziato oggi il processo contro Sepp Blatter e Michel Platini per presunta corruzione. L'udienza è stata tuttavia sospesa e sarà domani la testimonianza di Blatter: i PM svizzeri hanno accusato entrambi di aver illegalmente disposto il pagamento di due milioni di franchi svizzeri nel 2011, entrambi però negano le accuse.



Durante l'udienza al Tribunale penale federale di Bellinzona, l'85enne Blatter ha affermato di non essere stato in grado di continuare a causa di alcuni dolori al petto e di difficoltà respiratorie. I giudici gli hanno permesso di tornare l'indomani per la testimonianza.