Il ko patito dalla Juventus per mano del Milan è stato troppo assurdo, nelle dinamiche con cui ha preso forma il 4-2 dello stadio Meazza, per non lasciare qualche strascico. Ed è così che La Gazzetta dello Sport esce con un titolo emblematico in taglio basso: "Blackout Juve, anche i big in discussione" corredato dalla seguente frase: "Sarri sabato contro Gasp ritrova Dybala e De Ligt, ma i troppi errori di San Siro hanno lasciato il segno". Lasceranno il segno pure sul campo? Lo dirà l'Atalanta.