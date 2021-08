Dal sito ufficiale della Juventus:"Juventus-Atalanta di sabato sera aggiorna una tradizione di confronti estivi tra i due club. Nel mese di agosto il match si è giocato 7 volte, tutte a Bergamo: in un arco temporale che va dal 1970 al 1988 sono state 6 le amichevoli, una la gara in Coppa Italia, 3 i successi bianconeri.IL GIOVANE GAETANOJuventus e Atalanta, soprattutto negli anni '70, hanno portato a termine diverse operazioni di mercato. L'attenzione della società bianconera nei confronti del vivaio bergamasco è sempre stata notevole. Gaetano Scirea (qui in allenamento al Combi di Torino dietro Marchetti e Morini) ne è l'esempio più illustre, il pezzo pregiato. Sarà lui uno dei protagonisti dell'amichevole del 18 agosto del 1974, la sua seconda gara da neo-juventino dopo la sfida in famiglia di Villar Perosa. Mister di quell'Atalanta è peraltro l'allenatore del nostro scudetto del 1967, Heriberto Herrera, che sul ventunenne esprime una valutazione importante: «Nonostante la giovane età è maturato molto in fretta e tecnicamente lo giudico completo: se la cava egregiamente quando gli tocca difendere ed altrettanto bene quando viene chiamato ad impostare». Parole quanto mai profetiche.LA JUVE ALL'OLANDESELa sfida del 1974 termina 2-0 a favore della Juventus e i tre raffigurati nella foto si ritagliano una parte importante. Oscar Damiani è autore della rete del vantaggio dopo la mezzora di gioco con una deviazione di testa (il punto del raddoppio poi sarà merito di Antonello Cuccureddu a 7 minuti dal termine). Luciano Spinosi, difensore di fascia, viene utilizzato come centrale e nella scelta del mister Parola la critica vede un'ispirazione – per così dire – dettata dal calcio olandese che vuole piedi buoni anche in difesa (siamo nel post-Mondiale dove gli Orange hanno incantato). Infine, Dino Zoff: il numero 1 bianconero para un rigore in doppia versione: annulla il tiro di Rizzati e anche di Scala, dopo che l'arbitro ne ha ordinato la ripetizione.DOPPIO BETTEGA PER IL TRAPLa Juve di Trapattoni nasce nell'agosto del 1976 e l'amichevole di Bergamo è il terzo test dopo quelli in Piemonte di Villar Perosa e Casale. Il primo tempo si chiude sull'1-1 con le reti di Tardelli e Festa. Nella ripresa sale in cattedra Bettega, con una doppietta fissa il risultato definitivo sul 3-1. Roberto va in gol approfittando di un corto retropassaggio e poi raddoppia raccogliendo sottoporta una respinta del portiere Cipollini. Tra i nerazzurri da segnalare l'effervescente prestazione di Pietro Fanna, destinato a vestire la maglia bianconera dalla stagione successiva.I PRIMI GOL DI BRADYNell'estate del 1980, il calcio italiano riapre le frontiere: è ammesso uno straniero per club e, ovviamente, l'attenzione nei suoi confronti è enorme. La Juve punta su Liam Brady, proveniente dall'Arsenal. Ed è proprio a Bergamo, davanti a 20.000 spettatori, che l'irlandese mette a segno i suoi primi gol. Nel 2-1 a favore dei bianconeri è lui a firmare entrambe le reti, intervallate dal momentaneo pareggio di Vavassori. Il primo acuto di Brady nasce dal suo sinistro più che educato con una conclusione rasoterra. E sempre con il suo piede forte realizza il 2-1 a un minuto dalla fine, risolvendo una mischia in area.LA SFIDA DI COPPA ITALIAL'ultimo Atalanta-Juventus giocato ad agosto risale al 1988ed è una sfida della prima fase di Coppa Italia. L'1-1 permette ai bianconeri di consolidare la sua posizione nel girone in una partita dai due volti. La prima frazione di gioco è favorevole alla Signora, che chiude in vantaggio grazie al gol di Altobelli, servito da Rui Barros. La ripresa è dei padroni di casa, che ottengono il pareggio con Daniele Fortunato, un altro degli atalantini destinato a giocare nella Juve per due anni".