Solo cinque azzurri in ginocchio per il Black Lives Matter. Ha fatto scalpore la scelta di alcuni giocatori della Nazionale italiana di non seguire il gesto in difesa dei diritti razziali, tra questi anche Bonucci e Chiesa della Juventus. Proprio dell'amico Bonucci ha voluto parlare Claudio Marchisio: "C'è libertà di scelta, ma questa è una protesta molto importante e avrei preferito che si inginocchiassero tutti" ha dichiarato a Rai Sport.