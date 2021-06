Come annunciato e previsto anche dalle dichiarazioni degli Azzurri, nei quarti di finale di Euro 2020, contro il Belgio, l'Italia si inginocchierà soltanto se lo faranno anche gli avversari. Questa è stata la decisione presa dal gruppo di giocatori della nazionale, e comunicata dalla FIGC riguardo al match di venerdì sera a Monaco di Baviera.



Attraverso Repubblica, la Federazione ha voluto precisare la posizione della nazionale: sostanzialmente non c'è una linea di condivisione riguardo la campagna 'Black Lives Matter' e la prassi dell'inginocchiamento verrà svolta soltanto in maniera solidale se richiesta dagli avversari. Dunque, se il Belgio vorrà farlo, lo farà anche l'Italia.



“Come ha spiegato Chiellini - recita il comunicato -, la squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari e non per la campagna in sé, che non condividiamo. I giocatori austriaci non si sono inginocchiati e i nostri sono rimasti in piedi. Se quelli del Belgio lo faranno, anche i nostri saranno solidali con loro”.



Ma quali erano state le parole di Chiellini? Ecco cos'aveva raccontanto alla Rai: "Oggi credo che non ci sia nessuna richiesta, se e quando ricapiterà una richiesta di altre squadre ci inginocchieremo per sentimento di solidarietà e di sensibilità verso le altre nazionali".