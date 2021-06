Arrivano chiarimenti dalla FIGC sull'atteggiamento della maggior parte degli azzurri per il Black Lives Matter: solo 5 giocatori della nazionale, infatti, si erano inginocchiati a inizio partita. I giocatori, Gravina conferma, avevano saputo del gesto del Galles: "Con i ragazzi ne avevamo parlato. Sapevamo che il Galles lo avrebbe fatto ed era previsto nel protocollo pre gara. I ragazzi sono stati liberi , qualcuno si è inginocchiato e altri hanno applaudito come i tifosi. C’è il massimo rispetto per tutte le forme di dimostrazione contro la discriminazione razziale. Noi non imponiamo nulla, noi lasceremo liberi i nostri ragazzi, ognuno assume le sue convinzioni attraverso le sue sensibilità".