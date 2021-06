Inginocchiarsi o meno? Questa è la vera questione. ​"Quando torniamo in hotel, abbiamo riunione questa sera per decidere. Decideremo insieme cosa fare domani": queste, le parole di Leonardo Bonucci, che di fatto non dà una risposta - o meglio: una risposta precisa - sul polverone di polemiche sollevate in giornata dopo la fuga di notizie sulla decisione di non inginocchiarsi.



Bonucci ha poi aggiunto: "​Se verrà fatta la richiesta, ne parleremo. Se c'è da parte di tutti la voglia e l'idea di fare un gesto contro il razzismo, lo faremo". Ovviamente, le polemiche non si sono placate. Ecco i commenti - molto piccati - apparsi sui social...