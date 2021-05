4









Contratti pesanti, idee mercato e i fondi che mancano. Ma che possono arrivare... dalla Champions 2021-22. La Juve si gioca tantissimo nella sfida contro il Milan, che vale un pezzo di qualificazione alla massima competizione europea. Passa da tanti fattori, ma da uno più degli altri: Paulo Dybala, perché per lui la partita pesa più che per gli altri. Questioni di... mercato. Il Milan può spostare il suo futuro: con i soldi della Champions, per la Juve sarebbe più semplice trovare un accordo per il famigerato rinnovo di contratto in scadenza nel 2022. Anche se, come riporta Gazzetta, la Juve e l’agente Jorge Antun, non si sentono concretamente da tante settimane. Il suo destino dipende da tanti fattori, da Ronaldo alla decisione della Juve, ma è certo che senza coppa tanto può complicarsi.



MERCATO - Gli incassi Champions, poi, possono indirizzare anche il mercato, con incassi medi di 80 milioni. Ovviamente anche senza quarto posto, la rosa della Juve non verrebbe smantellata, ma gli accordi sarebbe decisamente poco sostenibili. Ci sono contratti pesanti ed esuberi rientranti dai prestiti (come Douglas Costa) da piazzare per poter sostenere una rifondazione. E i ci sono anche i rinnovi dei senatori come Chiellini e Buffon da discutere. Ma anche il mercato in entrata, con un nome su tutti: Manuel Locatelli, che guarda verso la Juve e spera nella Champions, che è pronta a sedersi al tavolo col Sassuolo. I soldi della Champions fanno la differenza, in tutto.