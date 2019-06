di Alessio Salerio

La stagione di Paulo Dybala è stata certamente molto al di sotto delle aspettative, la peggiore da quando veste la maglia della Juventus dall'estate del 2015. La delusione ha lasciato presto spazio alle tante voci di mercato in vista dell'estate di trattative, anche se l'addio di Massimiliano Allegri sembra aver ridotto e non poco le possibilità di una sua partenza da Torino. "Ho parlato con Paratici e sa quello che penso e voglio fare l’anno prossimo. Il mio obiettivo è continuare con la Juventus, poi starà alla società fare le sue scelte anche con il nuovo allenatore", ha detto Dybala a proposito del proprio futuro. La scelta di restare in bianconero è chiara, ma non ancora definita.



SUL MERCATO - La Juventus, infatti, ha in mano la "scelta" sul futuro della Joya e potrebbe anche decidere per la sua cessione, soprattutto nel caso arrivi a Torino un'offerta superiore ai 100 milioni di euro. In alternativa, Dybala può anche rientrare in due degli affari più caldi dell'estate per Fabio Paratici: l'Inter lo vuole in uno scambio con Mauro Icardi, di fatto "tagliato" da Antonio Conte fin dal suo arrivo sulla panchina nerazzurra, mentre il Manchester United potrebbe gradirlo nell'ambito del possibile ritorno di Paul Pogba a Torino. Un jolly importante per Paratici, che però potrebbe essere frenato dal nuovo tecnico.



IN CAMPO - In caso di arrivo di Maurizio Sarri a Torino, infatti, le possibilità di partenza di Dybala sarebbero certamente inferiori. Con l'ex tecnico del Napoli, che potrebbe impiegarlo sia da trequartista nel 4-3-1-2 sia da falso nueve "alla Dries Mertens" nel tridente d'attacco con Cristiano Ronaldo e uno tra Federico Bernardeschi e Douglas Costa, l'argentino potrebbe trovare terreno fertile per una pronta rinascita, dopo la delusione della scorsa stagione. Dybala e la Juventus, insomma, sono a un bivio.