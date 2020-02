Maurizio Biscardi, giornalista, ha parlato delle polemiche su Juve-Fiorentina ai microfoni di Radio Sportiva: "La cosa peggiore l'ha detta Nicchi, che aveva il dovere di difendere la classe arbitrale ma rimanendo terzo. Non era il caso di usare certe parole. Questa storia ci lascia l'ennesima polemica che si poteva evitare. In Juve-Fiorentina ci sono stati degli errori ma non così drammatici da aver stravolto il senso delle cose. Il tidente? Le uniche partite che ha perso la Juve le ha perse con il tridente in attacco, credo che sia una soluzione non piace molto a Sarri. E' costretto a provarla per via di come è come è costruita la rosa. Pjanic? La Juve in questo momento non ha un sostituto adeguato, ci sta provando con Tonali. E' un giocatore molto importante per più aspetti".