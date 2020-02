Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Maurizio Biscardi si è soffermato sulla Juventus: "Oggi hanno perso le più forti sulla carta ma contro squadre di un livello molto vicino, non hanno vinto delle vere sorprese. Vedo improbabile che la Juventus venga eliminata dal Lione, sarei estremamente stupito se succedesse".



SU HAALAND – "Sarebbe stato un grande acquisto per la Juventus. Quando lo vedo giocare mi sembra un giocatore normale, poi vedi che la metà dei palloni che tocca vanno in porta e devi fargli i complimenti per forza".



ANCORA SULLA JUVENTUS – "La Juventus è destinata a vincere ma se non lo farà ci saranno sicuramente delle polemiche. Secondo me è alla fine di un ciclo e che riesca a mascherarlo bene mantenendo uno standard molto alto. Sarri non è libero di fare la squadra che vuole lui e questo gli crea problemi".