Birindelli: 'Thiago Motta ha peccato di presunzione, la Juventus è di un altro livello. Tudor persona vera'

"Il calcio è fatto di cicli e, quando se ne chiude uno, ci vogliono pazienza e coraggio. Ma, soprattutto, ci vorrebbe tanta unità d’intenti", commenta Alessandroli sul momento dellaSul tema, l'ex difensore bianconero, compagno di Tudor alla Juve, nell'intervista a Tuttosport, aggiunge: "È quello che è mancato alla Juventus, a mio avviso. Al di là di ogni discorso tecnico o tattico, n. Ho la sensazione che ognuno abbia viaggiato per conto proprio, lavorando un po’ troppo per compartimenti stagni".

L'intervista a Birindelli: le parole su Thiago Motta e Tudor

"Sicuramenteavrebbe dovuto mettere da parte l’io. E lo dico da estimatore di Motta: mi piacciono le persone “dritte”, ma vanno comprese, di volta in volta, realtà e priorità. Poi, certo, la dirigenza non gli ha garantito il necessario supporto: non ci ha mai messo la faccia, non ha fatto chiarezza su quale fosse la programmazione»."Igor è una di quelle persone che, valore fondamentale per le vittorie che abbiamo raccolto insieme: la rosa ai tempi aveva grande qualità, d’accordo, ma non mollavamo mai e andavamo sempre oltre i nostri limiti. Alla Juventus adesso servirà far presa proprio su questi concetti, un po’ trascurati nella gestione precedente. E infatti credo che il club, nella scelta del successore di Motta, abbia dato un peso particolare all’aspetto umano ancor più che a quello tecnico"."Una persona vera: Tudor è esattamente come appare. Non ha mai avuto peli sulla lingua, neanche da giovanissimo, al primo approccio con la Juventus. Ha grande carisma, grande personalità. Ed è genuino, caratteristica piuttosto rara al giorno d’oggi"."Credo si debba sempre essere ottimisti, soprattutto quando comincia qualcosa di nuovo. Ma pensare al calendario, alle trasferte contro Bologna e Lazio sul rettilineo finale, in questo momento sarebbe un errore: non bisogna guardare a lungo raggio. La squadra deve sfruttare la possibilità di lavorare lungo l’intera settimana e concentrarsi su una partita dopo l’altra".