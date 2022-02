L'ex giocatore della Juventus Alessandro Birindelli ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue parole in merito a Fiorentina-Juventus: "Sarà una bella sfida, sono due squadre che stanno bene. Italiano ha trasmesso identità alla Fiorentina ed è riuscito a sopperire anche all’assenza di Vlahovic: a Sassuolo non meritava la sconfitta. Con il serbo Allegri ha riportato un po’ del DNA Juve, ora la squadra è cinica. Secondo me, per come è lui, potrà anche caricarsi dall’ambiente. Tolti i primi minuti, la partita lo terrà all’esterno. Milenkovic e Igor è la coppia di centrali migliore possibile in questo momento, per Italiano. Fisicamente e per personalità possono farti stare più tranquillo".