Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dei bianconeri e, in particolare di Gonzalo Higuain e del possibile scambio con l'Inter per Mauro Icardi, poi finito al Paris Saint-Germain il 2 settembre, giorno della chiusura delle trattative. Queste le sue dichiarazioni: "Non l'avrei mai fatto come qualcuno diceva in estate. Higuain ha dimostrato e sta dimostrando di essere uno dei migliori bomber in circolazione".