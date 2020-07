Alessandro Birindelli, ex difensore della Juve, parla a TMW Radio del nono scudetto vinto dai bianconeri: "Ci sarebbero due-tre giocatori da menzionare come uomo copertina, scelgo Ronaldo, forse è scontato ma lui e Dybala ancora una volta hanno dato qualità, fatto gol e portato questa squadra al successo anche nel periodo più difficile, quando la squadra non giocava bene e non faceva risultati. Questi due hanno fatto vedere qualcosa in più, in particolare CR7".



SU SARRI - "Ho notato un po' di nervosismo nelle ultime settimane, di solito è tranquillo in panchina e invece si vedeva dello stress che portava dentro, forse anche per le troppe critiche subite dalla squadra in un momento particolare. Forse ha poca abitudine alla pressione esterna del quotidiano, quella che non lascia respiro e tranquillità. Anche se l'età è avanzata, quest'annata a Torino è una buona palestra e gli servirà come esperienza per gli anni futuri. Non abbiamo visto la squadra scintillante come vorrebbe forse anche per le caratteristiche dei giocatori che non ha scelto, ma credo che il percorso possa andare a migliorare".