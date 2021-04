Le parole dell'ex giocatore della Juventus Alessandro Birindelli sulle frequenze di Radio 24: "Bisogna avere il coraggio di pazientare con i talenti nuovi, non tutti lo hanno. Il Real Madrid è un esempio. La Juve? Le strade sono due: o costruire dal basso, o fare innesti intorno a una colonna solida. Forse alla Juve non hanno avuto forza di prendere queste due strade. Per quanto riguarda la strada della colonna portante: Cristiano Ronaldo è un corpo a sé, Chiellini, Bonucci e Buffon sono a fine carriera. Per costruire dal basso e ripartire dai giovani ci vuole pazienza".