Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Radio Sportiva, dopo la partita dei bianconeri contro la Spal: "​La Juve vista ieri ha due facce: quando dà intensità alle giocate ha qualità, quando si spegne un po' va in difficoltà da sola. I gol subiti sono troppi, la difesa è sempre stata il punto forte della squadra, anche se l'assenza di Chiellini è pesante. De Ligt ha dovuto ambientarsi da subito, è stato bravo a crescere in fretta. Ramsey? Con le sue qualità mi aspettavo prestazioni più convincenti. Ieri abbiamo visto finalmente il gallese determinante. Può essere un bell'aiuto nella parte finale della stagione. Scudetto? La Lazio ha grande determinazione, un gruppo importante. Può insidiare la Juventus"