L’ex difensore della Juventus Alessandro Birindelli è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: “È un momento storico di difficoltà non solo a livello nazionale ma anche mondiale. Ci vuole pazienza perché sappiamo benissimo che non sarà facile. Dobbiamo stringerci tutti insieme e lottare senza perderci d'animo".



SUL CAMPIONATO - "Sinceramente in questo momento faccio un po' di fatica a pensare ad una ripresa o allo sport in generale. È necessario dare la priorità ad altre cose. Dobbiamo venirci incontro come ha fatto la Juventus, parlo di altre società, tv e sponsor".



SUL POST-CORONAVIRUS - "Io credo che ci sarà un ridimensionamento, almeno per i primi due anni. Serve uno sforzo da parte di tutti per rapportarci a questo periodo storico. Bisognerà ripartire con coraggio ma senza dimenticarci della tragedia". SU CHIELLINI - "Ho un rapporto bellissimo con lui, conosco il suo spessore di persona. È un ragazzo intelligente e quadrato, credo che la Juventus non si lascerà sfuggire l'occasione di farlo diventare dirigente".



SU PJANIC - "Bentancur sta facendo qualcosa di straordinario in questa stagione, è cresciuto non solo tecnicamente ma anche a livello di personalità e di autostima. Pjanic visto nelle ultime settimane prima dello stop non era certo al 100%. Non so se sia il caso di pensare ad una cessione ma sicuramente la Juventus ha il sostituto in casa".



SULLA LAZIO - "C'è sempre qualcuno fuori che va fuori dai binari, non è questo il momento di fare polemiche. Gli organi competenti stanno cercando di fare il possibile".