Alessandro Birindelli, ex terzino della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Magazine Pragma, soffermandosi sul mercato bianconero: “Per il dopo Higuain, a mio parere Milik è il giocatore più adatto a quello che può essere il calcio di Sarri, è abituato a giocare nel nostro campionato. Tutto quanto ruoterà attorno all’allenatore, le sue idee sono diverse dalla squadra che ha adesso, non bisogna dimenticare che lui è sbarcato alla Juve quando la squadra era già fatta”



SU JORGINHO – “Per Sarri è un punto di riferimento importante, per guadagnare Pjanic potrebbe anche essere ceduto anche se lo ritengo un centrocampista valido”.