Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, l'ex calciatore della Juve, Alessandro Birindelli, ha rilasciato delle dichiarazioni su quello che dovranno fare i bianconeri per ripartire.'Assolutamente sì, ora che sono stati proposti tanti ragazzi in uscita dalla Next Gen come Miretti, Iling, Soulé o Fagioli non si deve più tornare indietro, questo è il progetto che sta diventando il fiore all’occhiello della Juve. Secondo me è arrivato il momento di continuare a puntare su tutti loro, confermandoli e magari aggiungendone altri'.