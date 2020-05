Alessandro Birindelli, ex difensore della Juve, ha parlato della lotta scudetto tra i bianconeri e la Lazio e non solo ai microfoni di TMW: "La Lazio la vedo molto convinta dei propri mezzi, con grande autostima e giocatori cresciuti e che hanno trovato continuità. E' una formazione coraggiosa, tecnica, grintosa. Credo che se la Lazio vincerà lo scudetto sarà per demerito della Juve che è superiore in primis per la rosa".



SULLO SCUDETTO DEL 2000 E PERUGIA-JUVE - "Se ci ripenso poggi non sai darti una spiegazione. Ma credo che comunque la gara dovesse finire a tutti i costi quel giorno. Non c'era margine per posticiparla al giorno dopo per motivi di ordine pubblico. Spostandola si sarebbe dovuto fare i conti con migliaia di tifosi della Lazio che sarebbero arrivati al Curi. Dunque avemmo la sensazione che si doveva concluderla quel giorno".