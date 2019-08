Intervenuto a Radio Sportiva, Alessandro Birindelli, ex terzino bianconero, ha parlato di Juve, di chi immagini come prossimo centravanti nella formazione allenata da Maurizio Sarri, di Dybala e di mercato.

Birindelli, alla Juve dal 1997 al 2008, ha parlato anche di Higuain: "Io, conoscendo il giocatore e il rapporto che ha con Sarri, darei la maglia di titolare a lui. Per me quest'anno, stimolato e motivato nella maniera giusta, può fare molto bene”. Sull’ipotesi di vedere una Juve con Dybala falso nueve, l’ex difensore ha poi aggiungo: “Se è una necessità è un conto, ma se ho degli attaccanti forti in rosa, non vedo perché lo devo andare a snaturare".

Sul mercato che si appresta ad assestare gli ultimi colpi: “Secondo me l'ultimo giorno di mercato ci sarà una sorpresa: per me Icardi-Dybala non è da escludere".