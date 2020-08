Alessandro Birindelli, ex difensore della Juve, parla ai microfoni di Radio Bianconera del nuovo corso bianconero guidato da Andrea Pirlo: "Che calcio mi aspetto da Pirlo? Da come ha parlato nelle sue prime dichiarazioni e dal suo trascorso da calciatore mi aspetto un calcio propositivo, vuole una squadra che imponga gioco e che sappia quando rallentare. Mi aspetto una squadra dominante. La società cercava un profilo di questo tipo e hanno deciso di puntare su di lui, merito anche alla lungimiranza di Agnelli e speriamo che questo connubio possa portare risultati”.



SU TUDOR - “Ha grande personalità, lo ha dimostrato da calciatore e poi da tecnico. Ha allenato in Italia anche in situazioni difficili e lo ha fatto con grande professionalità e con qualità nelle sue idee. Curava bene la fase offensiva, la squadra sapeva sempre cosa fare”. SULL'ATTACCANTE - "La Juventus ha bisogno di un grande centravanti, lo scorso anno ha fatto fatica in alcune partite per questo. I nomi sono due, o Dzeko o Suarez. Sono due giocatori grandissimi, bisogna capire le richieste economiche”.