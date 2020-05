Alessandro Birindelli, ex difensore della Juventus, ha commentato il caso Giorgio Chiellini a Radio Sportiva: "Gli voglio bene e lo stimo come persona ancor prima che calciatore, ma prima di fare certe dichiarazioni poteva pensarci di più, perché fomenti veleno che in questo momento non c’è bisogno. Ha fatto una crescita importante e ha lavorato sui propri limiti. E' un professionista serio e i numeri lo raccontano. Gli auguro di chiudere la carriera nel modo più esaltante, con la vittoria in Champions.



JUVE - Sarri ha avuto poca voce in capitolo nel mercato estivo, adesso c'è da tenere i conti in ordine e la scelta andrà in questa direzione. Chi avrà più carte da giocarsi avrà molte possibilità. Sarri vuole un centrocampo più offensivo.



RIPRESA - Allenamenti? Dopo esser stati fermi così tanto tempo il pericolo più grande dei calciatori sono gli infortuni. Andiamo anche verso il caldo e una partita ogni 3 giorni, questo porterà via energie più del dovuto".