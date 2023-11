Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara disputata contro il Bologna, il giocatore della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulle gare perse nei turni precedenti, tra cui anche quella contro la Juve.'Oggi era importante vincere, venivamo da tre sconfitte che sono troppe per una squadra come la nostra ma eravamo convinti del nostro lavoro. L’abbiamo messa sul piano dell’agonismo, è stata una gara equilibrata contro una squadra in fiducia. Siamo stati bravi'.