Sarà regolarmente al suo posto sulla fascia sinistra viola Cristiano Biraghi, che ha parlato nel prepartita di Dazn prima di Juventus-Fiorentina:La Juve però non è solo lui, è forte in generale e servirà da parte nostra una gran prestazione di squadra. Per battere i bianconeri? Ricordiamo la grande settimana che passammo dopo aver vinto qui 3-0 l'anno scorso, ma quello è il passato e nel presente abbiamo una gara importante in cui dobbiamo dare continuità ai risultati".