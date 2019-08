Cristiano Biraghi, nuovo acquisto dell'Inter, parla a Sky Sport dopo il suo arrivo in nerazzurro. Il testa a testa con la Juve è già aperto: "Il gap con la Juve si è colmato, l'Inter ha fatto acquisti importanti, ha investito su un allenatore importante che ha vinto ovunque ha allenato, c'è voglia di tornare a vincere. E' normale che una squadra come l'Inter punti all'obiettivo massimo. Paura di nessuno? Sicuramente".



SOGNO - ​"Ho raggiunto maturità calcistica ed extracalcistica per mettermi a disposizione di questo grande club e poi vengo da una famiglia di interisti che mi ha tramandato questa fede calcistica, quindi era un mio sogno sin da piccolo indossare questa maglia".