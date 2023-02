Il giocatore della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro la Juve.SULLA SFIDA - 'Ognuno gioca per vincere le partite e per fare il proprio meglio, è normale che ci sia agonismo ma resta tutto in campo. Purtroppo capitano sempre le stesse cose, la prestazione la facciamo sempre e poi non raccogliamo mai nulla. E' una cosa che dobbiamo migliorare per invertire la rotta, quando fai prestazioni così su campi difficili significa che il lavoro che fa l'allenatore è ottimo e noi lo riportiamo in campo'.SULLA DIFESA - 'Abbiamo un modo di giocare in cui siamo molto propositivi e di conseguenza siamo molto aperti. Quello che dicevo prima è che bisogna sapere di correre un certo tipo di rischio e l'attenzione deve essere maggiore. Siamo una delle squadre che recupera più palloni nella zona avversaria'.