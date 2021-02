Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, l'esterno della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato anche della lotta scudetto, ammettendo che quest'anno è complicato fare un pronostico sulla favorita: "Sulla carta l'Inter è la più forte insieme alla Juve. Il Milan però potrebbe arrivare fino in fondo. In più ci sono anche Roma e Napoli che sono lì, e Lazio ed Atalanta possono sorprendere". Sette squadre in corsa per lo scudetto secondo Biraghi, una lotta che entra sempre più nel vivo.