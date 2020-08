2









L'attacco: "Cristiano Ronaldo offerto ovunque, la Juve non sa come liberarsene". Guillem Balague, biografo di Lionel Messi e Pep Guardiola è intervenuto a BBC 5 Live in qualità di opinionista e ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo: "Il motivo per cui Cristiano Ronaldo è stato accostato al PSG non è perché il PSG stia pensando davvero di prenderlo, ma un altro. Jorge Mendes ha avuto mandato di trovare una squadra a Ronaldo. Lo abbiamo visto negli ultimi sei mesi, era legato al Real Madrid, ma ha detto che non c'è possibilità e allora si è parlato dell'MLS, perché la Juventus vuole rinunciare al suo ingaggio. E' stato offerto ovunque, anche al Barcellona. Non so se riusciranno a liberarsene, perché con quello che guadagna... Chi pagherà una cifra del genere?". Quanto costa, ancora, Cristiano Ronaldo alla Juventus? Pagato 115,5 milioni di euro, CR7 coi bianconeri ha firmato, due estati fa, un contratto quadriennale, da 31 milioni netti a stagione, che al lordo fanno 54,2. All'anno, quindi, ricorda il Corriere dello Sport, il costo del portoghese è di 83,1 milioni e a bilancio, Ronaldo, ora pesa 57 milioni di euro.