Continua il casting delper trovareche sostituisca Ole Gunnar Solskjaer, esonerato dopo la brutta sconfitta in Premier League con il Watford. I Red Devils, che martedì hanno battuto il Villarreal guidati da Carrick qualificandosi agli ottavi di Champions, avrebbero contattato diversi allenatori: da Valverde a Zidane, fino a Pochettino e Rudi Garcia. E secondo la Bild, ci sarebbe anche un italiano nella lista:, attuale Ct dell'Italia che a Manchester ha già allenato, sponda City. Sempre secondo il giornale tedesco, scrive il giornalista ​Chrisitan Falk, la risposta del Mancio sarebbe stata un secco no: il Ct azzurro, per ora, ha in testa soltanto l'Italia da portare al Mondiale.