La Juventus sta intensificando la sua ricerca per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione, e uno dei nomi che sta emergendo con sempre maggiore insistenza è quello di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco. Con due scout presenti per osservarlo durante una recente partita, la Juventus sembra essere pronta a fare un passo concreto per assicurarsi i servizi del talentuoso giocatore tedesco.

Tuttavia, nonostante l'interesse della Juventus, l'operazione non sarà semplice, poiché Goretzka è oggetto di desiderio anche da parte di altri club di primo piano. Secondo quanto riportato da Sport Bild, il centrocampista tedesco sembrerebbe inclinato verso un trasferimento in Inghilterra, dove diverse squadre, tra cui Chelsea, Manchester United e West Ham, lo stanno monitorando da vicino.

Nonostante la concorrenza inglese, però, Goretzka non avrebbe escluso l'idea di trasferirsi alla Juventus. Il club bianconero rappresenta per lui una meta affascinante, e la possibilità di giocare in Serie A potrebbe essere allettante per il centrocampista tedesco.

Restano da chiarire i dettagli relativi ai costi e alle modalità dell'operazione, sia per quanto riguarda il trasferimento del cartellino che per l'ingaggio del giocatore. Tuttavia, con l'interesse sempre crescente nei confronti di Goretzka da parte della Juventus, sembra che i bianconeri siano pronti a fare di tutto per portare il talentuoso centrocampista tedesco sotto la propria bandiera.