Bayern Monaco, le ultime sull'allenatore

Il Bayern Monaco, che ha annunciato da mesi la separazione con Tuchel al termine della stagione, non ha però ancora scelto chi sarà il nuovo allenatore. Tra i profili in lista anche alcuni tecnici italiani come Roberto De Zerbi e Antonio Conte. Quest'ultimo, alla ricerca di una squadra dopo l'avventura al Tottenham terminata più di un anno fa. C'è però una notizia che arriva dalla Germania e in particolare riportata dalla Bild che può cambiare gli scenari.Secondo il quotidiano tedesco infatti, il Bayern Monaco starebbe pensando a far tornare sulla panchina Jules Nagelsmann, attuale ct della Germania, esonerato dal Bayern nella scorsa stagione. Sarebbe una scelta del nuovo direttore sportivo Max Eberl, che apprezza particolarmente il tecnico.