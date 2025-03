Bilancio Juventus: cosa succede se Thiago Motta trova un'altra squadra?

AFP via Getty Images

Come vi abbiamo già spiegato , l'esonero die del suo staff tecnico - unito all'ingaggio di - è destinato ad avere un impatto notevole sullaanche in termini di bilancio, proprio quando la società si era appena lasciata alle spalle l'accantonamento per quello di Massimiliano Allegri (risalente a quasi un anno fa). Ad ogni modo, come si legge in un approfondimento a cura de La Gazzetta dello Sport, non è in discussione il, che tutto sommato va avanti essendo in presenza di una spesa “una tantum” che, a regime, non va a incrementare il costo annuo della squadra.

Cosa succede per la Juventus se Thiago Motta trova un'altra squadra

Il nodo da sciogliere per il bilancio

Dove può andare Thiago Motta?

Il bilancio cambierebbe ancora, poi,: in quel caso, infatti, si materializzerebbe una, con conseguente rilascio di una quota di quanto accantonato che, a livello contabile, emergerebbe come sopravvenienza attiva nella annualità di competenza. Ad oggi, però, l'esonero incide pesantemente sul conto economico 2024-25, perché il club dovrà accantonare a bilancio l'intero compenso pattuito per i restanti due anni di contratto, oltre a pagare ovviamente le ultime mensilità di questa stagione: pur ipotizzando il mantenimento dei benefici del Decreto Crescita goduti dal tecnico italo-brasiliano (su questo punto sono in corso riflessioni alla Continassa), parliamo di un accantonamento disollevato dall'incarico, a cui si aggiunge lo stipendio del nuovo tecnico Tudor e dei suoi collaboratori (attorno a 1 milione lordo fino a giugno), per un totale di. Una spesa non prevista, che complica non poco i piani societari.Spiega ancora Gazzetta: "Nel frattempo, però, c’è un nodo più urgente da sciogliere, con vista sul 30 giugno. Dopo l’ultimo aumento di capitale da 200 milioni del 2024,ha imposto l’autosufficienza ai manager bianconeri, nell’ambito di un business plan che dovrebbe portare all’utile e alla generazione di cassa entro il 2026-27. Per mantenersi in linea con le previsioni, la Juventus si è posta un obiettivo per l’esercizio 2024-25:. Perché proprio 32 milioni? Al 30 giugno 2024, assorbendo gli apporti di equity e il deficit di 199 milioni, il patrimonio netto di Juventus FC (quindi non il bilancio consolidato ma quello separato, rilevante ai fini civilistici) era pari a 42 milioni, con il capitale sociale a quota 15 milioni. Di conseguenza, al 30 giugno 2025 la perdita non potrà erodere più di un terzo del capitale sociale (quindi 5 milioni) se si vorrà evitare un’ulteriore ricapitalizzazione. Obiettivo possibile solo registrando una perdita massima di 32 milioni, tale da abbattere fino a 27 milioni di riserve e un terzo, non di più, del capitale sociale".Al di là delle questioni tecniche, è facile intuire che un'eventuale nuova tappa professionale di Thiago Motta sarebbe accolta con favore da parte della Juventus, che al momento è "costretta" a continuare a stipendiarlo (come è normale che sia in queste situazioni). Difficile, ad oggi, prevedere quando e dove il tecnico italo-brasiliano riuscirà a rimettersi in gioco, ma la certezza è che sono in molti a nutrire una grande stima nei suoi confronti. Ieri, per esempio,gli ha rivolto parole al miele - "Non posso che essere affezionatissimo a Thiago Motta, che sta vivendo un momento delicato. Si passa dall'esaltazione alla gogna mediatica, in questo tutti possono migliorare" -, non diversamente da, che ha rivelato di aver assegnato a lui il suo voto per la Panchina d'Oro. A Thiago Motta, 43 anni da compiere ad agosto, non mancheranno dunque le occasioni. E la Juventus resta in attesa, pronta eventualmente a riprendere in mano la calcolatrice…





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui