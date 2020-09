Il CDA della Juventus ha approvato il bilancio della stagione terminata il 30 giugno 2020 con il club bianconero che chiude in rosso per ben 70 milioni di euro. Le cause sono varie, dalle svalutazioni, agli alti costi per il personale a, ovviamente, il coronavirus che ha colpito le casse di tutti i club europei. Come scrive Tuttosport: "Se questo bilancio pur non mettendo di buon umore i vertici e la proprietà, nello stesso non preoccupa, è la prospettiva del prossimo esercizio a suscitare qualche perplessità nel club bianconero".