Ecco una parte della relazione e del comunicato ufficiale del club bianconero.CONVOCATA L’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTIL’Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, è convocata per il 29 ottobre 2021 presso l’Allianz Stadium.Torino, 17 settembre 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la “Società” o“Juventus”), riunitosi oggi sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha, inter alia, approvato il progetto di bilanciod’esercizio e il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2021, che sarà sottoposto all’approvazionedell’Assemblea degli Azionisti, convocata per il 29 ottobre 2021, alle ore 10:30, in unica convocazione, pressol’Allianz Stadium.*.*.*SINTESI DEI RISULTATIPer una corretta interpretazione dei dati occorre in primo luogo rilevare che l’esercizio 2020/2021 è statosignificativamente penalizzato - come per tutte le società del settore - dal perdurare dell’emergenza sanitariaconnessa alla pandemia da Covid-19 e dalle conseguenti misure restrittive imposte da parte delle Autorità.con un conseguente inevitabile impatto negativo sia dinatura economico-patrimoniale sul risultato d’esercizio e sul patrimonio netto, sia di natura finanziaria sul cash-flowe sull’indebitamento.Nel dettaglio, l’incremento della perdita dell’esercizio è principalmente dovuto acorrelati sia agli effetti direttamente imputabili alla pandemia sui ricavi da gare e da vendite di prodotti, licenze e altri(€ 47,9 milioni complessivi), sia a(€ 128,8 milioni); tali effetti negativisono stati in parte compensati da(€ 68,9 milioni, di cui € 63 milioni legatial sopracitato maggior numero di partite disputate nel periodo in esame). Si segnala inoltre ilnonostante il difficile contesto -, in incremento rispetto all’esercizioprecedente, nonché l’aumento dei ricavi dell’e-commerce, che in parte compensa l’inevitabile calo dei ricavi del canaledei negozi fisici.principalmente per effetto di maggiori oneri su personaletesserato, integralmente e regolarmente corrisposti nel periodo di riferimento; la variazione è imputabile al fatto chetale voce ha beneficiato nell’esercizio precedente di minori costi legati a rinegoziazioni individuali con il personaletesserato correlate al contesto pandemico.Gli ammortamenti, le svalutazioni e gli accantonamenti netti sono risultati nel complesso stabili.Il peggioramento di € 4,0 milioni sconta l’effetto negativodell’intervenuto consolidamento della B&W Nest S.r.l. e dei relativi debiti finanziari ai sensi dell’IFRS 16 per € 14,7milioni, ma beneficia dei flussi positivi della gestione operativa (€ +42,0 milioni, originati anche da una tempisticaparticolarmente favorevole di incassi e esborsi), assorbiti dagli esborsi legati alle Campagne Trasferimenti (€ -6,5milioni netti, dato che include l’effetto positivo per € 55,2 milioni della cessione pro-soluto di alcuni crediti vantativerso società calcistiche estere), dagli investimenti in altre immobilizzazioni e partecipazioni (€ -6,1 milioni netti) enelle attività finanziarie (€ -10,7 milioni).A fronte di tali utilizzi, la Società al 30 giugno 2021 dispone di liquiditàper € 10,5 milioni, depositata su vari conti correnti".