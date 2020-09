La Juventus ha ufficializzato la scorsa settimana il bilancio relativo alla stagione 2019-2020, che ha fatto registrare un rosso di 89,7 milioni di euro. Come spiega Calciomercato.com, in questa rendicontazione assumeun dato da record,, di cui 50,274 provenienti da giocatori di Primavera e Under 23.Di seguitocon squadra di destinazione e ammontare della plusvalenza in milioni di euro:Miralem Pjanic (Barcellona) 43,7Joao Cancelo (Manchester City) 30,4Moise Kean (Everton) 27Emre Can (Borussia Dortmund) 14,6Pablo Moreno (Manchester City) 9,5Simone Muratore (Atalanta) 6,665Matheus Pereira (Barcellona) 6,13Stephy Mavididi (Montpellier) 5,020Kaly Sene (Basilea) 3,909Leonardo Mancuso (Empoli) 3,272Kwang-Song Han (Al-Duhail) 3,116Dany Mota Carvalho (Monza) 2,8Leonardo Loria (Pisa) 2,473Erik Lanini (Parma) 2,203Nicolò Francofonte (Sampdoria) 1,574Edoardo Masciangelo (Pescara) 1,53Rafael Fonseca (Amiens) 1,438Infine 644 mila euro in tutto per: Mattia Bortolussi e Filippo Maricchi al Novara, Michael Brentan e Matteo Stoppa alla Sampdoria, Nicola Mosti al Monza