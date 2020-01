Juve-Roma è la sfida tra due dei club più ricavi in Serie A. Come analizza La Gazzetta dello Sport quelli della Juve sfiorano il mezzo miliardo (494 milioni nel 2018-19), quelli dei giallorossi 251 milioni. Dal punto di vista della redditività - però, "né Juve né Roma possono dirsi soddisfatte: nel 2018-19 i bianconeri hanno perso 40 milioni, i giallorossi 25, con i primi nel pieno della fase espansiva del piano quinquennale 2019-24 che mira al definitivo salto di qualità e i secondi che sperano in una svolta col passaggio da Pallotta a Friedkin e lo sblocco dell’iter stadio".