Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio al 30 giugno 2019 nella giornata di oggi. Tra gli aspetti da analizzare è l'impatto, in positivo quanto in negativo, di Cristiano Ronaldo sui conti del club bianconero. Secondo un'analisi condotta da Calcio e Finanza, l'arrivo di CR7 ha portato maggiori ricavi per 46.29 milioni di euro, di cui 32.1 sul fronte commerciale e 14.2 al botteghino. Un dato pazzesco, ma che rappresenta soltanto poco più della metà rispetto al suo costo, fissato a 83.1 milioni.