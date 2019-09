L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il bilancio approvato ieri dalla Juventus . "La società - scrive la rosea -si è resa conto che per compiere un ulteriore salto di qualità aveva bisogno di assumersi un rischio d’impresa:La Juve vuole essere tra questi. Il senso del piano sta qui: da un lato un’elevata competitività sul campo per vincere in Italia ed arrivare fino in fondo in Champions, dall’altro un aumento dei ricavi specie nei mercati chiave esteri, mantenendo un equilibrio economico e finanziario che al momento non c'è ​proprio per la curva iniziale degli investimenti".