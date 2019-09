Come raccontato da Il Sole 24 Ore, la Juve ha chiuso il bilancio in rosso di 39,54 milioni. Per il quotidiano di carattere economico, in base alla relazione di Exor - ricordiamo: la holding detiene il 63,77% delle azioni della società Juventus - la squadra bianconera si ritrova per il secondo anno di fila a chiudere il bilancio in rosso. Bilancio che sarà presentato ufficialmente al CDA il prossimo 19 settembre, quando saranno rilasciate anche le cifre definitive.