di AM

Stipendi lordi: 55 milioni di euro. Ammortamenti: 42.6 milioni. Totale: 97.6 milioni. E' questo il peso dei giocatori in uscita dalla Juve sul bilancio bianconero: coloro che negli ultimi giorni sono stati definiti esuberi costituiscono un pezzo importante di ciò che la Juve è stata sul campo, ma anche un peso sui conti del club. ​Tesoretto o zavorra, si chiede la Gazzetta dello Sport, che nella sua analisi fa il punto sui quasi 100 milioni che questi 7 giocatori raccolgono tra ingaggi e cartellini e che potrebbero liberare entro il 2 settembre. In toto o almeno in buona parte. Le cessioni, ormai si sa, sono il punto forte di questo finale di mercato, con la Juve che cerca acquirenti per i propri campioni, al fine di far rifiatare il quadro generale del bilancio. Un'impresa non così semplice.



Il primo della lista - si legge sulla Rosea - è Paulo Dybala. Non un esubero in senso stretto, ma per una serie di ragioni l’argentino è sul mercato: è l’asset più pregiato e la sua cessione garantirebbe una ricchissima plusvalenza (il costo residuo è di 16 milioni), tenendo conto che il risparmio di circa 18 milioni annui tra ingaggio e ammortamento verrebbe comunque controbilanciato dal sostituto. Ma non solo. A pesare più di tutti è il rientro alla base di Gonzalo Higuain che grava sul bilancio della Juve per 31 milioni stagionali. Lui, quello che segna di più i conti bianconeri, a cui si aggiungono anche Matuidi, Mandzukic, Rugani, Perin e Pjaca. Nomi e cifre importanti, analizzati singolarmente nella nostra gallery.