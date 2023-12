Questa è l’opinione degli analisti di Equita, che dopo l’investor day andato in scena ieri ad Exor hanno fatto il punto della situazione.- In particolare, come si legge su Calcio&Finanza, gli analisti spiegano che “per effetto delle operazioni completate negli ultimi 12 mesi (tra cui Philips e maxi buy-back) si è ridotto da 6,5 miliardi di un anno fa a 2,2 miliardi. Di questi 1.7bn risulta già allocato (Institut Merieux 0,55 miliardi, fondi del Lingotto 0,35 miliardi, Ventures 0,42 miliardi e buy-back 0,25 miliardi ) e il residuo per nuovi investimenti è di 0,5 miliardi. Riteniamo che col flusso di dividendi dalle controllate nel corso del 2024 tale flessibilità finanziaria possa aumentare di oltre 0,6 miliardi (a parità di valore degli asset quotati)”.- “Nessuna novità a parte la smentita dell’interesse da parte di fondi; noi restiamo dell’idea che in assenza dell’entrata di nuovi soci l’ultimo aumento di capitale da 0,2 miliardi possa non essere sufficiente”, spiega Equita.