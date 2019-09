Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio al 30 giugno 2019 nella giornata di oggi e ne ha informato tutti gli appassionati bianconeri tramite un lungo comunicato. Tra i tanti dettagli interessanti, c'è anche quello legato alla campagna trasferimenti e alle plusvalenze, che vi riproponiamo da Juventus.com:



"Le operazioni perfezionate nella Campagna Trasferimenti 2018/2019 hanno comportato complessivamente un aumento del capitale investito di € 239,6 milioni derivante da acquisizioni ed incrementi per € 293,4 milioni e cessioni per € 53,8 milioni (valore contabile netto dei diritti ceduti). Le cessioni a titolo definitivo hanno comportato plusvalenze nette per € 126,7 milioni e le cessioni temporanee nette hanno consuntivato proventi netti per € 25,1 milioni. L’impegno finanziario netto complessivo, ripartito in quattro esercizi, è pari a € 86 milioni, inclusi gli oneri accessori, nonché gli oneri e i proventi finanziari impliciti su incassi e pagamenti dilazionati".