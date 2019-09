Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio al 30 giugno 2019 nella giornata di oggi. In particolare, è stato anche approvato il piano di sviluppo per gli esercizi tra il 2019/20 e il 2023/24, con un aumento di capitale fino a 300 milioni di euro, da completarsi entro il 30 settembre del 2020. Il tutto è così evidenziato nel comunicato:



"Juventus è oggi tra i club più importanti nel mondo - si legge nella nota diffusa al termine del Consiglio d'Amministrazione - e dispone di un brand a rilevanza globale in un contesto, quello del calcio professionistico di alto livello, che registra una progressiva polarizzazione con pochissimi club in grado di competere per vincere in ogni competizione". Il piano di sviluppo, che prevede l'aumento di capitale, si propone di "consolidare questa posizione". Exor, la holding della famiglia Agnelli, ha dichiarato il proprio sostegno all'operazione e si è impegnata a sottoscrivere la quota di aumento di capitale di sua pertinenza, pari al 63,77%. Bnp Paribas, Goldman Sachs International, Mediobanca e UniCredit Corporate & Investment Banking agiranno in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners (i "Joint Global Coordinators") nel contesto dell'aumento di capitale".