Un bilancio approvato ieri dal CdA bianconero, come emerso dal comunicato: "Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2022, che evidenzia una perdita di € 254,3 milioni (€ 209,9 milioni al 30 giugno 2021). Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti un piano di compensi basati su strumenti finanziari denominato “Piano di Performance Shares 2023/2024- 2027/2028” e la proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie".- I motivi? “L’esercizio 2021/2022 chiude con una perdita consolidata di € 254,3 milioni, rispetto alla perdita di € 209,9 milioni dell’esercizio precedente. Nel dettaglio, l’incremento della perdita dell’esercizio – pari a € 44,4 milioni – è principalmente dovuto a minori ricavi per € 37,3 milioni; tale calo è originato da minori diritti televisivi e proventi media per € 64,8 milioni (soprattutto per effetto del minor numero di partite di Campionato e UEFA Champions League rispetto all’esercizio 2020/2021, che beneficiava dello spostamento di alcune partite dalla stagione 2019/2020), parzialmente compensati da maggiori ricavi da gare per € 24,5 milioni (seppur ancora significativamente penalizzati dalla pandemia) e da altre voci minori”, si legge sul comunicato. E il piano di riparazione è già partito, non da oggi. Tagli sugli ingaggi, investimenti sui giovani e innalzamento del tasso di competitività del club, ma soprattutto un progetto che, post Covid, deve tornare a produrre utili, legati allo stadio ma non solo. Intanto, però, i numeri non danno i risultati sperati e il record negativo è realtà.