Il bilancio della Juventus si attende in rosso di oltre 40 milioni di euro. Queste le prime indiscrezioni dati dall'analisi dei conti Exor, in attesa che, il prossimo 17 settembre, venga approvato il bilancio per il primo semestre del 2019 in casa bianconera. Calcio e Finanza, però, ha iniziato a dare una prima stima generale dei numeri più significativi del prossimo bilancio. A partire dal costo allargato della rosa, salito dai 331.2 milioni di euro della scorsa stagione ai 402.5 previsti per il 2019/20. Una crescita di ben 71.3 milioni, pari a +22%, rispetto al costo della rosa nel 2018/19.



IL MERCATO COSTA - Il motivo è presto detto: la Juventus ha acquistato otto giocatori a titolo definitivo sul mercato, con un investimento complessivo di 181.7 milioni di euro. Due di questi sono stati poi girati in prestito, Luca Pellegrini al Cagliari e Cristian Romero al Genoa. E, se gli oltre 37 milioni di plusvalenza per le cessioni di Riccardo Orsolini al Bologna e di Leonardo Spinazzola alla Roma possono essere ascritti al bilancio al 30 giugno 2019, i quasi 56 milioni tra Moise Kean all'Everton e Joao Cancelo al Manchester City sono rimandati al successivo bilancio in uscita nel prossimo mese di gennaio 2020. MANCATE CESSIONI - Le mancate cessioni, su tutte quelle dei grandi esclusi dalla lista per la prossima Champions League come Emre Can, che percepisce 6 milioni di euro netti a stagione, e Mario Mandzukic, salito a 5.5 con l'ultimo rinnovo di contratto, pesano eccome sul bilancio per il 2019/20. Il monte stipendi è da brividi, con 245 milioni di euro lordi di spesa, un +25% rispetto al 2018/19, mentre di poco sono saliti gli ammortamenti, con 22.75 milioni in più rispetto alla scorsa stagione. Il mercato di gennaio, insomma, sarà fondamentale per sistemare i conti in vista del primo bilancio del 2020 e per arrivare al meglio alle trattative della prossima estate.