Ildi, la holding quotata della famigliache controlla tra le altre anche la, ha approvato ile la distribuzione di un“per ciascuna azione emessa e in circolazione alla data di registrazione, per un totale stimato di circa 100 milioni” di euro, come spiegato in una nota. Nel 2022 Exor aveva pagato un dividendo di 0,43 euro per azione, per un totale di circa 99 milioni di euro.Come riporta Calcio e Finanza, le azioni della holding sono circa 241 milioni quindi il dividendo complessivo sarà pari a circa. Questo significa che la, primo socio di Exor con il 52% delle quote nonché cassaforte della dinastia torinese visto che i soci possono essere solo i vari rami della famiglia Agnelli-Elkann, incasserà intorno ai, rispetto ai 54 milioni per il bilancio 2021.Questa la suddivisione degli azionisti dopo l'ultimo riassetto:Dicembre (John Elkann e eredi Giovanni Agnelli) – 38%Ramo Maria Sole Agnelli – 12,32%Ramo Umberto Agnelli (Andrea Agnelli e Anna Agnelli) – 11,85%Ramo Giovanni Nasi – 8,79%Ramo Laura Nasi-Camerana – 6,26%Ramo Susanna Agnelli – 5,11%Ramo Cristiana Agnelli – 5,05%Ramo Clara Nasi-Ferrero di Ventimiglia – 3,53%Ramo Emanuela Nasi – 2,58%Ramo Clara Agnelli – 0,27%Azioni proprie – 6,93%